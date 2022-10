Talent sa vracia domov. Suchý prestupuje z Kanady do Popradu

„Po vydarenej príprave bol o mňa v Poprade záujem, ale ja som sa vrátil do Kanady s cieľom vybojovať si v tíme lepšie miesto. To sa mi nepodarilo, tak preto som sa rozhodol vrátiť do materského klubu.

„Sme veľmi radi, že sa k nám vracia náš odchovanec. Mal v lete veľmi vydarenú prípravu, ale ešte to chcel skúsiť v Kanade. My sme mu povedali, že u nás má dvere otvorené. Rozhodol sa v Kanade skončiť, ozval sa nám a splnili sme čo sme mu sľúbili. Sme radi, že ho máme pod dlhodobou zmluvou, je to veľmi perspektívny hráč do budúcna,“ vyjadril sa riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi.

Osemnásťročný Suchý odohral vlani v Kanade 51 duelov so ziskom troch asistencií. V sezóne 2022/23 nastúpil do piatich zápasov, prihral na jeden gól.

Syn Radoslava Suchého bol členom reprezentačného výberu do 18 rokov, ktorý na jar vybojoval návrat medzi elitu v tejto vekovej kategórii. Je strieborným medailistom z Hlinka Gretzky Cupu 2021.

Za A-tím Popradu nikdy nehral. Pôsobil však v jeho mládežníckych kategóriách.

Káder Popradu, naopak, opúšťa nórsky legionár Markus Söberg.