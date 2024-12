Žilina posilňuje obranu. Slovenský reprezentant sa vracia do rodného klubu

Po desiatich sezónach strávených vo Švédsku, USA, ale aj na Slovensku, či Česku sa späť do svojho rodného mesta a klubu vracia Korenčík.

Donedávna obranca českého extraligistu HC Olomouc sa dohodol s nováčikom Tipos extraligy na zmluve do konca budúceho ročníka. "Vlci" o tom informovali v tlačovej správe.

Do známeho hokejového prostredia prichádza z českej najvyššej súťaže, kde v drese extraligového HC Olomouc odohral v tejto sezóne dvanásť zápasov a pripísal si na konto dve asistencie.

"V Olomouci som nebol spokojný s priestorom, ktorý som dostával na ľade v zápasoch. Stretli sme sa s trénerom a generálnym manažérom klubu a veľmi korektne sa o tom porozprávali. Zhodli sme sa na tom, že hoci majú o moje služby naďalej záujem, zmena klubu bude pre mňa asi najlepšie riešenie.

Dostal som voľné ruky a nakoniec som sa rozhodol pre Žilinu. Možno pomohlo môjmu rozhodovaniu, že je to práve moje rodné mesto, ale sústredil som sa najmä na to, čo je pre mňa hokejovo najlepšie. Z informácií, ktoré som mal a z pocitov okolo toho všetkého, mi to vyšlo práve na Žilinu," uviedol 25-ročný Korenčík.

Minulý ročník začal najskôr v Michalovciach, odkiaľ odišiel na hosťovanie do Slovana Bratislava a po sezóne kývol na ponuku Olomouca. Za český tím hral naposledy ešte 16. novembra pri prehre 2:3 na ľade pražskej Sparty.

Korenčík reprezentoval Slovensko na MS do 18 rokov a dvakrát aj na juniorskom svetovom šampionáte. Od minulej sezóny zbiera reprezentačné štarty aj v "áčku", s ktorým nedávno triumfoval na Nemeckom pohári.