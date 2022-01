Emotívny návrat. Fleury sa vracia do Vegas, kde vybudoval športovú komunitu

VEGAS. Nadšenie v hokejovej komunite vo Vegas je na vrchole. Vráti sa tam prvá ikona druhého najmladšieho klubu NHL.

V T-Mobile Arene, domácom štadióne Vegas Golden Knights, nastúpi Fleury po prvý raz od odchodu z klubu do Chicaga. Zápas sa hrá 9. januára o 4.00 hod. SEČ.

"Teším sa na moment, keď si pozrie video, ktoré je preňho pripravené," prezradil Jonathan Marchessault, jeho bývalý spoluhráč. "V tomto meste vybudoval športovú kultúru. To on z nás spravil úspešné mužstvo. Mám zimomriavky už keď na to myslím."