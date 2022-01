Vymenia Fleuryho k Ovečkinovi? O legendu má záujem Washington

WASHINGTON. Washington Capitals sa pohybujú na play off pozíciách a nič nenasvedčuje tomu, že by nemali postúpiť. Základom ich úspechu je momentálne silný útok vedený Alexandrom Ovečkinom.

Jedným variantom je, že by tím opustil niektorý z drahších hráčov, možno aj jeden z dvojice Vaněček-Samsonov. To je však nepravdepodobné, vzhľadom na to, že Fleury by bol iba posilou na jeden rok.

Ďalšou alternatívou by bol príchod tretieho klubu do výmeny. Ak by trejd šiel cez tri organizácie a Chicago by si ponechalo polovicu Fleuryho platu, posledný klub by si mohol ponechať päťdesiat percent zo zvyšku. Capitals by teda Fleurymu platili iba 25 percent, teda 1,7 mil. dolárov.

Faktom je, že výmena by v konečnom dôsledku musela prejsť cez samotného brankára. Fleury má v kontrakte klauzulu, podľa ktorej si vyberá desať klubov, do ktorých nemôže byť vymenený.

Prestupová uzávierka sa koná 21. marca 2022.