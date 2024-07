Jednotka draftu Celebrini podpísal nováčikovský kontrakt, sezónu začne v San Jose

Celebrini v ročníku 2023/2024 v univerzitnej súťaži NCAA a počas draftu uviedol, že je blízko k rozhodnutiu, kde odohrá nasledujúci ročník.

Jedna z možností bolo aj zotrvanie na univerzite, no podpisom kontraktu so Sharks sa stal profesionálom a do NCAA sa už nevráti.