Odmietol výmenu z Bostonu do Los Angeles. Tu chcem byť, vyhlásil víťaz Vezina Trophy

Patrilo tam aj Los Angeles. Dôvodom malo byť to, že kalifornské mesto leží na opačnom konci Spojených štátov.

"Toto je tím, kde chcem byť. Mám naozaj šťastie, že môžem byť súčasťou tejto partie. Od prvého dňa to tu milujem," vyjadril sa pre The Athletic po uzávierke prestupov.

Nečudo, že oňho bol záujem. Tridsaťročný brankár vlani získal Vezinovu trofej pre najlepšieho muža na tomto poste.

"Necítil som sa ohrozený. No keď zrazu začnete registrovať, čo všetko sa hovorí, trochu to na vás zanechá dojem. Potom sa začnete zamýšľať nad svojou rodinou. Skrátka je veľa otázok, na ktoré nemáte odpovede. Som rád, že je to za nami," priznal.

Ullmark odchytal v prebiehajúcom ročníku 31 duelov, z ktorých 16 vyhral. Chytá s 91-percentnou úspešnosťou zásahov v jednom z najlepších tandemov v súčasnej NHL s Jeremym Swaymanom.