Nagy vidí v Dvorskom veľký potenciál: Má všetko potrebné, raz si zahrá za St. Louis

"Nebudem mu radiť, pretože má všetko potrebné. Má talent, šikovné ruky i korčuľovanie. Niekedy potrebujete aj kúsok šťastia, ale hlavne je to o drine. Môžete byť draftovaní, ale to ešte negarantuje miesto v NHL.

Ja som zažil v St. Louis krásne časy, počas ktorých sme tam mali slušnú slovenskú enklávu. Je to vynikajúce mesto so super fanúšikmi. Myslím si, že hlavne Dalibor má výborne našliapnuté a raz si zahrá v drese Blues," myslí si Nagy, ktorého St. Louis draftovalo v roku 1997 zo 177. pozície.

"Je to vynikajúce a dúfam, že sa bude chlapcom dariť. Všetko je teraz na nich. Potrebujú dobrú prípravu a vydarený kemp. Osobne im držím palce, aby sa raz dostali do NHL a zažili veľké kariéry.

"Je to vynikajúca správa pre slovenský hokej. Ešte lepšie by to bolo, ak by dávali extraligové kluby väčší priestor mladým hráčom. Pozrime sa na Nemecko, Fínsko či Švédsko. Mladí tam dostávajú veľký priestor a drafty to potvrdzujú.

V tomto smere oceňujem prácu Mira Šatana a Craiga Ramsayho, ktorí volajú do reprezentácie veľa mladých. Toto je cesta a kluby by sa mohli inšpirovať. Ja osobne by som znížil počet importov zo siedmich na troch. Potom by hrali naši hráči oveľa viac," skonštatoval bývalý krídelník.