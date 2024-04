Slovák strelil prvý hetrik v kariére a prekvapil aj kanadského trénera

KOŠICE. Košičania zastavili spanilú jazdu Spišiakov v play off a v treťom zápase semifinálovej série dokonale využili výhodu domáceho prostredia a pripísali si prvé víťazstvo. Po taktickej bezgólovej prvej tretine sa v tej druhej najprv pred brankára Marcela Melicherčíka natlačil americký útočník Hunter Fejes, podarilo sa mu pretlačiť puk do bránky a otvoril skóre. Potom sa ešte dvakrát po pekných presilovkových kombináciách presadil Marek Slovák a do tretej tretiny šli domáci s trojgólovým náskokom.

Spišiaci sa síce v piatej minúte tretieho dejstva po góle Dávida Romaňáka nadychovali k zdramatizovaniu zápasu, ale po pol druha minúte ich štvrtým košickým gólom schladil Tomáš Mikúš. A keď Marek Slovák dosiahol v ďalšej košickej presilovke prvý hetrik v kariére bolo rozhodnuté. Juraj Majdan síce necelé štyri minúty pred koncom po peknom forhendovom blafáku ešte vykresal malú iskričku nádeje, ale napokon do prázdnej bránky uzavrel skóre na konečných 6:2 kanadský útočník Brett Pollock.

„Prvá tretina bola vyrovnaná, druhú sme zahrali dobre a strelili tri góly. Pred treťou tretinou sme si hovorili, že dvadsať minút je v hokeji veľmi veľa. Napriek tomu sme dostali gól v prvej päťminútovke, čo sme nechceli, ale dobre sme odpovedali a hneď dali štvrtý a stiahli momentum zápasu späť na svoju stranu a potom sme už do konca zápasu hru kontrolovali,“ hodnotil zápas trojgólový hrdina Marek Slovák. Cemanove prianie vypočuté Po prvých dvoch semifinálových zápasoch si košický tréner Dan Ceman želal, aby sa našla aj ďalšia formácia respektíve ďalší strelec tak, aby sa mužstvo nemuselo spoliehať vždy na tú istú lajnu a tých istých strelcov. Prianie bolo vypočuté. Marek Slovák v druhej presilovkovej formácii dokonale zúžitkoval dve parádne prihrávky Tomáša Mikúša a Bretta Pollocka.

„V Spišskej nám tie presilovky až tak nešli. Hoci sme ich nemali toľko ako dnes. Boli to pekné kombinácie a verím, že to takto pôjde aj ďalej,“ povedal Slovák a s úsmevom k svojmu premiérovému hetriku dodal: „Už bolo načase v 35 rokoch. Ako sa hovorí v pravý čas. Verím, že ešte príde aj ďalší pravý čas a ďalšie góly. Ale nie je vôbec dôležité, kto dáva tie góly. Chceme vyhrávať a získavať body za víťazstvá. Dnes to vyšlo mne, minule to vyšlo iným a keď to v ďalšom zápase vyjde niekomu inému, tak určite nikto nebude namietať. O tom je kolektív.“

Atmosféra v hľadisku Steel Arény. (Autor: FCB HC KOŠICE/PETER JESENSKÝ)

„Naozaj to bol jeho prvý hetrik v kariére?“ prekvapila informácia o Marekovi Slovákovi aj trénera Dana Cemana: „To je to, čo v play off potrebujeme. Aby sa niektorí hráči stali lídrami zápasov a skórovali. Dnes to bol Marek a musíme nájsť aj ďalších.“ Veľa faulov, veľa gólov Spišiaci po dvoch vydarených domácich zápasoch šli do Košíc dobre nabudení. Ako však priznali po prehre v treťom zápase, Košičania dokonale využili domácu arénu a ponúknuté presilovkové možnosti.

„Našim cieľom bolo vydržať počiatočný nápor. Rozhodla druhá tretina, tam som dal tím trochu dole, keď cezo mňa padol prvý gól a potom sme dostali ešte tri v presilovkách, ktoré majú Košice v play off perfektné a už proti Slovanu sa v nich presadzovali. Hovorili sme si, že musíme udržať emócie na uzde, ale dnes sme urobili veľa faulov a dostali sme z toho veľa gólov. Musíme si rozobrať oslabenia a už zajtra napraviť chyby, ktoré sme v nich urobili,“ rozhovoril sa po zápase autor jedného z dvoch spišskonovoveských gólov Dávid Romaňák.

Aj tréner Vlastimil Wojnar priznal, že Košice boli jednoducho lepšie mužstvo: „Vedeli sme, že na nás vletia. Boli sme na to pripravení, ale aj tak nás v prvej tretine prehrávali, hoci pomer striel to nejako neukazoval, lebo sme toho veľa zblokovali. Potom sme paradoxne po našej najväčšej šanci dostali takmer vlastný gól, tri ďalšie v presilovkách, ktoré majú výborné. Hodnotenie je jednoduché, dnes sme boli o detaily horší a ťahali sme za kratší koniec.“ Nový zápas, nový príbeh Košičania znížili stav série na 1:2 a už v stredu budú chcieť určite sériu vyrovnať a potvrdiť domáci ľad. „Mali sme dobrú energiu a boli sme efektívni. Od začiatku sme pripravení na to, že to môže byť sedemzápasová séria. Získali sme prvý bod. Pozrieme si, čo by sme ešte mohli zmeniť a zajtra je ďalší zápas, ktorý bude opäť novým príbehom,“ zdôraznil tréner Ceman.