HK Košice



Zverenci Dana Cemana skončili po základnej časti na štvrtom mieste so ziskom 81 bodov a pozitívnym skóre 147:117. Košičania sú považovaní v tejto sérii za favorita. Uvidíme či to dokážu potvrdiť aj na ľade. V každom prípade ich nečaká nič ľahké. Hostia z Bratislavy majú veľmi dobrú formu.



HC Slovan Bratislava



Zverenci Petra Oremusa skončili po základnej časti na piatom mieste so ziskom 77 bodov a negatívnym skóre 157:160. Hostia majú veľmi rozporuplnú sezónu. V jednej chvíli boli na predposlednom mieste a mali len štvorbodový náskok pred posledným Humenným. Po príchode Petra Oremusa sa veľa vecí zmenilo a Slovan sa napokon kvalifikoval priamo do Play off.