Košice majú nového trénera. Prichádza Fín, ktorý viedol aj FC Barcelona

Ako asistent trénera bol štyri roky pri mládežníckych výberoch Fínska - trikrát na MS hráčov do 18 rokov, raz na MS do 20 rokov.

"Počul som od neho veľa dobrých vecí o slovenskom hokeji. Môj pocit z príchodu do Košíc je preto pozitívny. Prišiel som do klubu, ktorý chce byť úspešný. To je aj môj cieľ, no zároveň chcem, aby sa hráči rozvíjali. Dnešný hokej je o zručnosti a rýchlom rozhodovaní, preto potrebujeme vhodné typy hráčov," povedal Kaskinen.

S podobnými očakávaniami prišiel do Košíc aj člen Siene slávy fínskeho hokeja Saarikoski:

"Som tímový hráč a verím, že našu cestu začneme diskusiou, stanovením hodnôt, cieľov a rozdelením povinností. Pre mňa sú najdôležitejšie hodnoty zanietenie, chuť pracovať na svojom rozvoji a tímová práca. Mám rád, keď tím hrá vo vysokom nasadení."