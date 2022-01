Skauti NHL vydali rebríček nádejí. Slafkovský je v absolútnej špičke

Do NHL sa môže prostredníctvom výberu nováčikov dostať hneď niekoľko krajanov, no až traja majú šancu ísť v prvom kole.

NEW YORK. Draft do NHL je každoročne jednou z najsledovanejších udalostí kalendára najlepšej hokejovej súťaže sveta. Pre Slovensko bude mať v roku 2022 sladkú príchuť.

Košický rodák hráva vo fínsku za TPS Turku. V juniorskej súťaži podľa očakávaní dominuje, no vybojoval si aj pozíciu v seniorskom mužstve, kde v 20 dueloch pozbieral štyri body, z toho jeden gól.

Slafkovský odohral obidva duely Slovenska na zrušených majstrovstvách sveta juniorov. Hoci nebodoval, patril k najlepším a najaktívnejším hráčom výberu Ivana Feneša.

Za sebou už má aj štarty za seniorskú reprezentáciu, a to ako na majstrovstvách sveta, tak v olympijskej kvalifikácii.

Podhodnotený Nemec

Prekvapivo nízko sa umiestnil obranca Šimon Nemec, ktorý je v rámci Európy podľa NHL Central Scouting hodnotený až ako šiesty najlepší korčuliar.

Vyššie ako on sa umiestnil jediný obranca, a to Čech David Jiříček. Ako však píše Scott Wheeler, expert na mladíkov z The Athletic, Nemec patrí vyššie nie len medzi Európanmi, ale aj medzi talentami v celosvetovom meradle.