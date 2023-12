Slafkovský bol dnes večer excelentný, tvrdí tréner. Po zápase ho navštívila aj Vlhová

To isté platí aj o presilovkách. Dokáže v nich naťahovať hru s tou jeho silou a robustnou postavou. Bol to pre neho skvelý prvý večer v prvom útoku," uviedol St. Louis v pozápasovom rozhovore so zámorskými novinármi.

O všetky presné zásahy Canadiens proti Seattlu sa postarali hráči, ktorí si ukončili dlhé gólové suchoty - Sean Monahan 14-zápasové, Tanner Pearson 19-zápasové a Josh Anderson dokonca skóroval prvýkrát v sezóne.

Presadil sa až v 25. zápase, keď v závere spečatil triumf do prázdnej bránky.

"Mal som z neho veľkú radosť," povedal Slafkovský na adresu spoluhráča. "Pracoval na tom veľmi tvrdo každý deň.

Niekedy len nemáte šťastie, nepadne vám to tam, no potrebujete to nejako zlomiť. A on to urobil pekným spôsobom, keď skóroval z vlastného obranného pásma."