Kritizuje Slafkovského. Nie vždy vraj prenáša výkony z tréningu do zápasu

V ostatných dvoch modelovaných zápasoch mal s prehľadom najviac gólových šancí zo všetkých hráčov, takže niekedy je veľmi dobrý. Nie vždy však dokáže preniesť výkony z tréningov do zápasov," uviedol Hughes o slovenskom mladíkovi v rozhovore so zámorskými odborníkmi Rayom Ferrarom a Darrenom Dregerom z webu TSN.ca .

"Musíme urobiť to, čo je pre neho správne. Keď sme ho draftovali, povedali sme, že sme nehľadali najlepšieho 18-ročného hráča, ale celkovo najlepšieho hráča pre budúcnosť nášho klubu.

A to sa dá len tak, že urobíme to, čo je pre neho najlepšie. Urobíme to, čo považujeme za správne, či sa to rozhodnutie bude niekomu páčiť alebo nie," doplnil Hughes na margo budúcnosti tohtoročnej draftovej jednotky.



Na základe dohody medzi kanadsko-americkou profiligou a fínskou Liigou môže Montreal poslať 18-ročného Košičana do tímu Laval Rocket z nižšej AHL, aj keď má platnú zmluvu s klubom TPS Turku. Hughes sa už dávnejšie vyjadril, že chce, aby Slafkovský pôsobil po drafte v zámorí. Do konca prípravy zostáva ešte šesť zápasov, sezónu 2022/2023 začnú Canadiens 12. októbra domácim duelom proti Torontu Maple Leafs.