Slafkovský sa vráti do zámoria v auguste, zrejme ho nepustia na MS do 20 rokov

"Pôjdeme na to týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom. Myslím si, že je v pláne jeho návrat niekedy na začiatku augusta. Potom tu bude trénovať, korčuľovať, pracovať s rozvojovými trénermi, zoznamovať sa so spoluhráčmi a prispôsobovať sa životu v Montreale a v Severnej Amerike," načrtol plány generálny manažér Montrealu Kent Hughes, citoval ho oficiálny klubový web.

Habs už podpísali s 18-ročným Košičanom aj nováčikovskú zmluvu a teraz sa zameriavajú na to, aby sa v lete poriadne pripravil na prechod z európskeho na severoamerický štýl hokeja.

Z jeho vyjadrení nepriamo vyplýva, že najužitočnejší hráč hokejového turnaja na ZOH v Pekingu nedostane "zelenú", aby Slovensko reprezentoval na MS hráčov do 20 rokov, ktoré od 9. do 20. augusta hostí kanadský Edmonton.

Hughesa zaujal Slafkovský svojou samostatnosťou a vyspelosťou: "Nemám obavy o jeho sťahovanie sa do Severnej Ameriky, pretože sa osamostatnil skoro. Myslím si, že vo veku 14 rokov odišiel do Rakúska a potom do Fínska. Hrával už proti mužom a na toto je pripravený.

Zapôsobil na mňa ako osobnosť a aj tým, ako zvláda veci. Je veľmi vyspelý na 18-ročného chlapca. Príliš sa nezaoberáme jeho sťahovaním sa do Severnej Ameriky, skôr mu chceme pomôcť v jeho rozvoji."