Kuriózne prvenstvo. Útočník Buffala odohral 1000 zápasov, no ani jeden v play-off

Jeff Skinner odohral 1000. zápas v NHL. Dokázal to ako 47. stále aktívny hráč a 11. najmladší v dejinách vo veku 31 rokov a 322 dní.

"Keď príde na štadión, hoci vie, že sa mu práve nedarí, vždy je v dobrej nálade, čo je dôležité. Nechcete do kabíny zaniesť negatívne veci zvonku a on sa veľmi pričiňuje o to, aby každý myslel pozitívne," opísal jeho kvality lídra Tage Thompson.