Jágr ostro skritizoval české médiá: Nechcel som reagovať, ale musím

Iný názor na situáciu má však samotný Jágr, ktorý reagoval na kritické komentáre a texty v českých médiách.

Na sociálnu sieť uverejnil screenshot článku webu Sport.cz s nadpisom: "Zbláznili sa v Kladne?! Jágr už nie je vedený ako hráč ani ako majiteľ. Je z neho fyzioterapeut".

"Zaráža ma, že sa z takej banálnej chyby robí senzácia a vôbec nechápem, prečo niečo také má niekto potrebu viac rozoberať. To tak túžite po čítanosti? Kde je nejaká zodpovednosť, že to, čo kto napíše, je pravda? Nechcel som to ani komentovať, aj tak to nič nezmení, ale už ma niektorí ľudia začínajú s..ť," ostro reagoval Jágr.