Hetrikový hrdina Zvolenu priznal, že nájazdy má rád. Nitrania sú s bodom spokojní

ZVOLEN. Hokejisti Zvolena potvrdili dobrú formu a v nedeľnom zápase Tipos extraligy proti Nitre bodovali už v ôsmom stretnutí z uplynulých deviatich. Po výhre 4:3 po samostatných nájazdoch si upevnili pozíciu na šiestom mieste tabuľky, ktoré im zaručuje priamy postup do play-off. Navyše stiahli manko na piatu Nitru na tri body. VIDEO: Zostrih zápasu HKM Zvolen - HK Nitra

„Bol to bojovný zápas. Vedeli sme, že Nitra bude hrať ofenzívne, my sme tiež chceli hrať ofenzívne a myslím si, že sme predviedli dobrý výkon.

Škoda inkasovaného tretieho gólu ku koncu tretej tretiny, ale sme radi aspoň za dva body,“ hodnotil duel strelec troch zvolenských gólov Marek Hecl, ktorý dosiahol hetrik vďaka premenenému samostatnému nájazdu.

V piatich sériách sa presadil ako jediný z desiatich exekútorov, k čomu poznamenal: „Ja mám rád nájazdy, trénujem ich po každom tréningu. S brankárom Adamom Trenčanom sme na ľade aj pol hodinu po tréningu a skúšame nájazdy. Veril som si, vyšlo mi to, takže som spokojný.“ Chalani ma určite zúčtujú Zvolenčanom zo začiatku sezóny nevychádzali predĺženia a nájazdy. Nepriaznivé štatistiky v tomto smere naprávajú až teraz ku koncu základnej časti. „Pre nás je už aktuálne každý zápas ako play-off. Chceli sme tri body, máme dva, ale berieme aj tie. Sme spokojní, lebo predĺženia nám v aktuálnej sezóne príliš nešli, teraz dokážeme zobrať aj dva body,“ ozrejmil Hecl a k svojej produktivite dodal: „Som rád, že nás tréner dal s Jaridom Lukoseviciusom spolu a dal nám dôveru.

Vychádza nám to, obaja dávame góly a pomáhame tímu najlepším možným spôsobom, takže zatiaľ to je fajn. Hlavne aby nám vydržalo zdravie a verím, že to takto bude pokračovať aj ďalej. Myslím, že to bol môj tretí hetrik v extralige, no vo Zvolene premiérový. Chalani ma určite zúčtujú, no ešte neviem koľko ma to bude stáť, dozviem sa to v priebehu týždňa.“

Lacka: Nepremenili sme šance Nitrania vo Zvolene netajili spokojnosť aj so ziskom bodu za remízu v riadnom hracom čase.

Práve vďaka tomu majú so Zvolenom lepšie vzájomné zápasy. Postaral sa o to vyrovnávajúcim zásahom na 3:3 útočník Jakub Lacka. Priebeh duelu však nehodnotil priaznivo: „Mali sme neskorý štart do zápasu. Neboli sme dobre pripravení. V obrannej tretine sme robili chyby, nepodporili sme nášho brankára, ktorý nás dlho držal v zápase. Podarilo sa nám vždy vrátiť do zápasu, ale nestačilo to. Potrebovali sme byť viac dôrazní v zakončení Mali sme šance, ktoré sme nepremenili, no predovšetkým mala byť lepšia defenzíva.“

Nájazdy si treba nacvičiť Lacka priznal, že v tíme si uvedomovali, že i bod zaručí Nitre lepšiu východiskovú pozíciu pri rovnosti bodov so Zvolenom v boji o priamu účasť v play-off. „Bol to z tohto pohľadu dôležitý zápas, aj náročný a mal vysoký náboj, povedal by som, že išlo už o taký play-off duel,“ podotkol 25-ročný krídelník, ktorý mohol v piatej sérii nájazdov poslať Nitru do šiestej série, ale tentoraz už neskóroval: „Je vždy náročné skórovať, keď ste pod tlakom, ale je to úloha tých hráčov, ktorých vyberú na nájazdy, aby sa presadili. Pri mojom nájazde sa do toho zákroku brankár hecol, zasiahol puk špičkou korčule a preto to nevyšlo. Nájazdy si treba nacvičiť, nie je to lotéria, je to o zručnosti a nacvičení. Niekedy však vyjdete na krátko. My sme ťahali za kratší koniec celý zápas a napokon sa to ukázalo aj v nájazdoch.“