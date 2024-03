Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní druhého zápasu kvalifikácie o postup do Play off Tipos extraligy HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen prvý zápas kvalifikácie nezvládol. Domáci hráči mali slabé nasadenie a dlho nevedeli nájsť recept na Krasikova. Treba však povedať aj Bé, že v prvej tretine mali aj kus smoly, pretože trafili dva krát tyčku. Na Tyčky sa však hokej nehrá, hrá sa na góly a Mikuláš po dvoch tretinách viedol 0:2. V tretej tretine Zvolen dokázal vyrovnať, dokonca Kašlík mal minútu pred koncom šancu na rozhodnutie. Šancu však nepremenil a v predĺžení domáci pykali za príliš veľa hráčov na ľade. Ak Zvolenčania nezačnú hrať s väčším nasadením, nebudú dohrávať súboje, tak sa bojím, že to nebude dlhá séria.



Liptovský Mikuláš naopak prvý zápas zvládol a vedie v sérii hranej na tri víťazné stretnutia 1:0. Liptáci mali výborný vstup a hlavne efektívnu druhú tretinu. V tretej tretine síce inkasovali dva góly, ale zápas dokázali priviesť do predĺženia. V ňom dostali príležitosť hrať presilovku. Quince najprv trafil tyčku a následne tečom rozhodol prvý duel. Výkon Liptákov, ktorí sa vrátil do vyraďovacích bojov po 15 rokoch sa mi páčil a pokiaľ ho zopakujú aj dnes, kľudne môže byť po dvoch úvodných stretnutiach stav aj 0:2. Dnes však očakávam iný zápas a podľa mňa to dnes budú mať ťažšie.