Krajské derby vyhrali Nové Zámky, za Nitru premiérovo skóroval šestnásťročný talent

Šestnásťročný nitriansky útočník Tomáš Pobežal, ktorý si otvoril strelecký účet v extralige uviedol, že celé mužstvo by sa malo zobudiť.

NITRA. Hokejisti Nitry majú za sebou nevydarený vstup do nového ročníka Tipos extraligy. "Corgoni" nebodovali ani v druhom stretnutí, keď v krajskom derby podľahli Novým Zámkom vysoko 2:6.

Ako prví sa z otváracieho gólu radovali Nitrania. V 8. minúte využil zaváhanie hosťujúcej defenzívy Pobežal, pre ktorého to bol prvý gól v najvyššej slovenskej súťaži.

"Forčekovali sme ako každé striedanie. Následne Novozámčania urobili chybu, odrazilo sa mi to priamo pred brankára a ja som už iba vystrelil," povedal po stretnutí slovenský mládežnícky reprezentant, ktorý vo svojej piatkovej premiére proti Popradu (2:4) po zákroku na Kanaďana Garretta McFaddena duel nedohral.

O dve minúty neskôr sa Nové Zámky ujali vedenia, keď sa presadil Marc-Olivier Roy, no absolutórium si zaslúži najmä prihrávka Patrika Števuliaka, ktorá vyslala Roya do úniku.

Nitrania inkasovali vo vlastnej presilovke aj proti Popradu. "Jednoznačne sa to zlomilo za stavu 2:2, keď sme hrali presilovku a hneď na začiatku sme dostali gól po nedôraze a zle vyriešenej situácii.

Ten mohli dať "corgoni" následne v štvorminútovej presilovke, no už po buly stratili puk a dôležitý presný zásah strelil v oslabení Loggins.

Domáci zachytili momentum, vypracovali si niekoľko dobrých príležitostí, najmä Slovákova strela do brvna z bezprostrednej blízkosti volala v 30. minúte po góle.

Proti Novým Zámkom to nebolo inak, druhý útok zložený zo zámorskej trojice Griffin, Gates, Bajkov nefungoval a český kormidelník počas duelu zamiešal zostavou.

Fungovali nám presilovky i oslabenia, takže klobúk dole. Myslím si, že to víťazstvo sme si zaslúžili," poznamenal hosťujúci asistent trénera Ľubomír Hurtaj. Hostia uspeli na nitrianskom ľade už štvrtýkrát za sebou.

"Hovoril som v šatni, že keď budeme takto hrať, tak sa nedá uspieť. Po prvom stretnutí som hovoril, že to bolo o nervozite, no dnes to boli zle riešené situácie.

V utorok si to musíme ukázať na videu. Kto nechce akceptovať hru v tomto systéme, žiaľ, musíme to obmeniť.

Nedá sa hovoriť si, že čakáme a raz to príde. Darčekov súperovi už bolo dosť," povedal Stavjaňa.

Na slová skúseného českého kormidelníka v mixzóne nadviazal aj Pobežal: "Každý chceme hrať niečo svoje a nedodržujeme celý systém. Musíme si k tomu sadnúť, ukázať si video a zobudiť sa."

Tabuľka Tipos extraligy