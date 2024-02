Čederleho vyjde michigan v šatni draho. Skúšal som to iba na tréningu, priznal

Následne sa nám to podarilo strelecky prelomiť a hráči si od stavu 5:1 užívali zápas, napriek tomu dohrávali súboje a poctivo sa vracali dozadu. Pre nás trénerov to bola radosť pozerať," uviedol po zápase v mixzóne domáci asistent trénera Ivan Švarný.

Čederle využil veľa času za bránkou

Najkrajší okamih v stretnutí sa zrodil v 15. minúte, keď si za bránkou Slovana nabral puk na čepeľ Čederle, prekvapil ponad rameno brankára Denisa Godlu a vyrovnal na 1:1.

"Mal som veľa času za bránkou. Videl som, že nikto nešiel po mne, tak som to skúsil a padlo to tam. Zatiaľ som to v zápase neskúšal, iba na tréningu," povedal autor gólovej parády, ktorý už spoznal výšku poplatku do klubovej pokladnice: "Spoluhráči spomínali, že to bude za 200 eur, tak som zvedavý."