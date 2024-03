Dnes od 18:00 sa hrá tretí zápas predkola play-off medzi Liptovským Mikulášom a Zvolenom. Stav v sérii je nerozhodný 1:1.



Oba zápasy muselo rozhodnúť až predĺženie. V prvom dueli sa z víťazstva tešili Liptáci, ktorí triumfovali 3:2. Nad Zvolenom vyhrávali už 2:0, no Zvolenčania v tretej tretine dokázali vyrovnať. O všetkom rozhodol v tretej minúte predĺženia Quince, ktorý skóroval v presilovej hre.



Ďalší zápas išiel na konto Zvolena. Ten trikrát vyhrával o tri góly, no Berry, ktorý využil presilovku 44 sekúnd pred koncom tretej tretiny, poslal aj tento zápas do predĺženia. Opäť sa nehralo dlho, v 65. minúte sa presadil Gachulinec. Zvolen tak zvíťazil 7:6.



Dnes si už jeden z tímov vypracuje postupový mečbal. Kto to bude, L Mikuláš či Zvolen?