Svitana víťazným gólom prekročil ďalšiu magickú hranicu, košickí strelci sa stále trápia

KOŠICE. Súboj obhajcov titulu z Košíc s čerstvým lídrom extraligy z Popradu priniesol v Steel Aréne drámu až do posledných sekúnd. V piatej minúte druhej tretiny ukončil po takmer 155 minútach košické gólové suchoty kapitán Michal Chovan šikovným tečom streky Mária Luntera. Tlak Košičanov pokračoval, ale na výborne chytajúceho Adama Vaya v popradskej bránke nevedeli nájsť košickí útočníci recept ani v presilovkách a po jednej z nich ukázal popradský Ryan Dmowski, prečo je najlepším strelcom ligy a po peknej individuálnej akcii ešte v druhej tretine vyrovnal.

Rozhodujúcim momentom zápasu bolo kontroverzné vylúčenie košického centra Eduarda Šimuna po kontakte s popradským brankárom v úvode tretej tretiny.

Popradčania šli presilovkovým gólom Tomáša Záborského do vedenia. Košičania dve a pol minúty pred koncom odvolali brankára, ale po prehratom buly v útočnom pásme trafil prázdnu košickú bránku skúsený Patrik Svitana a svojim 500. kanadským bodom v extralige zvyšoval na rozdiel dvoch gólov. VIDEO: Zostrih zápasu HC Košice - HK Poprad (42. kolo)



Diváci síce začali odchádzať, ale Košičania sa nevzdávali, v pokračujúcej hre bez brankára sa po dlhšej dobe 70 sekúnd pred koncom presadil Joona Jääskeläinen a domáci napokon pridali aj tretí gól, keď teč Huntera Fejesa spolu s klaksónom skončil v popradskej bránke. Video napokon ukázalo, že padol tesne po vypršaní času a tak si Popradčania po dvoch rokoch odniesli z Košíc tri body za víťazstvo 3:2. Rozhodol kontroverzný moment Aktéri zápasu z oboch strán sa zhodli, že rozhodujúcim momentom zápasu bol presilovkový gól Popradu pri vylúčení Šimuna za kontakt s brankárom Vayom.

Ten sa odohral na hranici bránkoviska a Šimun bol pred ním v súboji s popradským obrancom Svedbergom. „Nechcem sa k tomu vyjadrovať, lebo sa to nepatrí. Bolo to rozhodnutie rozhodcov. Ja osobne som sa nemal ako vyhnúť tomu kontaktu. Kto chce, nech si to pozrie a urobí si úsudok sám,“ povedal k spornému momentu Šimun.

Komentovať bližšie ho nechcel ani tréner Ceman. „Bolo to tak päťdesiat na päťdesiat. Nemôžem to nejako komentovať. Bol to nešťastný moment, ktorý mohol rozhodnúť o výsledku.“ Košičania s napätím čakali na verdikt rozhodcov aj v závere, keď súčasne s klaksónom tretíkrát prekonali popradského brankára. Gól napokon padol až po čase.

„To už je jedno z druhým, keď si to šťastie sadne na druhú stranu. Verím, že si ho ešte prikloníme na svoju stranu,“ komentoval Chovan. Podľa Šimuna môže byť záver zápasu, s takmer dvom gólmi v power play dobrým povzbudením pre celé mužstvo.

„Ukázalo to, že sila v tomto mužstve to je a aj to bol možno náznak ak toho, že sa to potrebné šťastie začína opäť lámať na našu stranu.“ Po prestávke tuhý boj o pozície pred play-off Desiatou domácou prehrou sezóny a treťou v rade sa Košičania dostávajú pod tlak. Na štvrtom mieste tabuľky strácajú na Poprad už desať bodov, zozadu sa na nich tlačia Nitra s Banskou Bystricou a na šieste miesto zaručujúce priamy postup do play-off majú náskok už len troch bodov.

„Bojuje sa o umiestnenie pred play-off a je to tam všetko poriadne natlačené. Bude to zaujímavé, ale nesmieme to nejako zvlášť vnímať. Musíme ísť od zápasu k zápasu. Vrchol sezóny ešte len príde,“ hovorí Michal Chovan. Najväčším problémom obhajcov titulu sa ukazuje efektivita streľby a najmä využívanie presiloviek. Tie má aktuálne slabšie v extralige už len posledné Humenné. Uvedomujú si to hráči a aj realizačný tím.

„Poprad prišiel v pozícii lídra tabuľky, my sme dali do duelu veľké úsilie. Viac od tímu nemôžeme žiadať, teda s výnimkou vyššieho počtu strelených gólov. Mali sme dobrý čas v útočnej tretine. Jediný náš problém je, že nestrieľame dostatok gólov z príležitostí, ktoré si vytvoríme. Herné činnosti, na ktorých pracujeme, fungujú, no potrebujeme dávať viac gólov. Potrebujeme popracovať aj na tom, aby sme dávali viac gólov v presilovkách. Máme týždeň a pol na to, aby sme vyriešili tento problém a dúfam, že sa nám to podarí,“ verí tréner Ceman. Svitana: Pripomína mi to, že starnem Po neuznaní košického vyrovnania sa autorom víťazného gólu zápasu stal Patrik Svitana. Zásah do prázdnej bránky bol pre skúseného 35-ročného útočníka jubilejným 500. kanadským bodom v slovenskej extralige. „Pripomína mi to, že starnem. Ale teším sa z toho. Je to krásna méta a verím, že do konca kariéry ešte nejaké tie body pridám,“ pousmial sa nad historickým zápisom.

Popradskí hráči po zápase priznali, že veľké košické klzisko ich systému hry príliš nevyhovuje. „Pre nás ťažký zápas, tým že je tu veľké ihrisko, tak pri našom systéme to vyzeralo tak, že Košičania vždy mali viacej z hry. Snažili sme sa držať svojho herného plánu a ten nám vyšiel,“ hodnotil zápas. Ako priznal pri dráme v závere veril chlapcom z lavičky, ktorý hneď kričali, že gól neplatí. Ale na verdikt rozhodcov čakal s napätím rovnako ako autor druhého popradského gólu Tomáš Záborský.

„Ťažký zápas, Košice boli lepšie, keďže sú zvyknutí na väčšie ihrisko. Mali sme zo začiatku trochu problém s tým udržať puk, ale držali sme sa v zápase. Hrali sme zodpovedne v defenzíve a keď prišli naše šance, tak sme ich využili. Chvalabohu, že ten posledný gól padol už po čase,“ pridal Záborský svoj pohľad na zápas.

Idú si za svojím cieľom Popradčania sa pred samotným záverom základnej časti extraligy prepracovali osemzápasovou sériou víťazstiev až na čelo tabuľky a vďaka ďalšiemu zaváhaniu rivalov zo Spišskej Novej Vsi majú už päťbodový náskok. „Sme radi za to, kde sme a musíme si to užiť aj cez repre pauzu a podržať si to aj po nej,“ verí Svitana. Podľa Záborského pozíciu lídra ligy nijako nepreceňujú. „Máme nejaký cieľ, za ktorým ideme a snažíme sa vždy čo najlepšie pripraviť na ďalší zápas. Teraz si trochu oddýchneme, potrénujeme a ideme ďalej. Pre niekoho je možno škoda, že je pauza. Pre iného pánboh zaplať. Tri dni voľna určite pomôžu, aby si niektorí chalani doliečili zranenia a dobre sme sa pripravili na koniec sezóny,“ dodal Záborský.