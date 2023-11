Košice stratili trojgólový náskok aj víťaznú sériu. Deyl: Takýto tím to musí udržať

KOŠICE. Ani náskok 3:0 nestačil hokejistom HC Košice k tomu, aby natiahli víťaznú sériu v Tipos extralige na deväť zápasov. Utorňajší súboj proti Dukle Trenčín mali nádejne rozohratí, ale doplatili na oslabenia a napokon prehrali 4:5 po predĺžení. "Dnes sme však nešli šťastiu naproti," poznamenal obranca Radek Deyl, ktorý strelil svoj prvý gól v sezóne.

V 7. minúte sa dostal k odrazenému puku a pohotovo prestrelil brankára Connora LaCouveeho. "´Lampi´ (Patrik Lamper, pozn. red.) ma tam krásne našiel, keď mu ušiel puk, lebo vôbec nemal v pláne prihrať mi.

Iba som vystrelil a padlo to tam. Mal som to cez ruku, bola to trochu zvláštna strela, ale prešlo to," povedal Deyl o góle, ktorý bol pre neho prvý od 20. decembra 2022.

7 sekúnd od víťazstva Rozhodcovia udelili až 20 menších trestov (8:12), pričom nerovnovážny počet hráčov na ľade viac svedčal Trenčanom. Tí strelili všetky svoje góly v početných výhodách. "Spočiatku sme dobre nastúpili, no potom prišli vylúčenia, ktoré ovplyvnili zápas. Išlo to s nami dole vodou. Chýbalo nám tempo a moment, ktorým by sme rozhodli zápas. Neprišlo to, naopak, skomplikovali sme si to a dostali sme sa do veľkých problémov. Potom už bolo ťažké vystúpiť z toho. V predĺžení potom oni zahrali vabank, keď stiahli brankára, a vyšlo im to," zhodnotil útočník Filip Krivošík, pre ktorého to bol posledný zápas v drese HC Košice pred odchodom do Mladej Boleslavi.

Košičania v zápase stratili nielen náskok 3:0, ale aj 4:3, o ktorý prišli sedem sekúnd pred koncom riadneho hracieho času.

"Mužstvo, aké máme my, to musí udržať," poznamenal Deyl. Hráči Košíc prehrali prvýkrát po ôsmich víťazstvách, no ich séria s minimálne bodom trvá už 13 zápasov.

Radek Deyl sa teší z gólu. (Autor: Facebook HC Košice)

Bartovič: Ukázali sme charakter Hokejisti Dukly Trenčín naopak hovorili o cenných dvoch bodoch. Podľa trénera Milana Bartoviča ukázal tím charakter, keď sa nezlomil ani za stavu 0:3: "Verím, že nás tento zápas nakopne," poznamenal. Napriek prehre zvýšili svoj náskok na čele tabuľky, keďže za remízu v riadnom hracom čase získali bod a druhý tím priebežného poradia Spišská Nová Ves nebodoval v Poprade. Trenčania mali za sebou víťazstvo nad Humenným, vďaka ktorému nedovolili nováčikovi súťaže stiahnuť manko a vytvorili si na neho 8-bodový náskok. Dôležité víťazstvo chceli potvrdiť aj v Košiciach, no proti rozbehnutým "oceliarom" začali zle. Ešte na konci druhej tretiny prehrávali 0:3, no gól Jozefa Baláža sekundu pred druhou sirénou ich naštartoval k obratu.

Pomohli im k nemu aj dve presilovky, v ktorých švédsky útočník Tor Immo začal svoju cestu za hetrikom. Dokonal ju v predĺžení po tom, ako skóroval v presilovke. "Klobúk dolu pred chalanmi za to, ako otočili tento zápas. Do tretej tretiny išli za stavu 1:3 a hneď v nej dostali štvorminútové oslabenie. Tie sme však dnes odohrali veľmi dobre. Dnes bolo viacero otočiek, ale ukázali sme charakter a odviezli sme si cenné body," povedal Bartovič.

Milan Bartovič ako asistent trénera na lavičke Dukla Trenčín. (Autor: Osobný archív Milan Bartovič.)

Divoký zápas Trenčania síce v tretej tretine zmazali trojgólové manko, no aj tak mohli odísť naprázdno. V čase 59:32 totiž domáci obranca Jens Olsson vrátil domácemu tímu náskok (4:3). Rozbehnutú Duklu však nepoložila ani táto kritická situácia a obranca Phil Pietroniro sedem sekúnd pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal.

"Bol to divoký zápas. Mali sme veľa oslabení, viackrát aj o dvoch hráčov. Prehrávali sme 0:3, ale napokon sme to otočili a zvíťazili. Sme za to veľmi vďační. Tabuľka je nahustená a body sú to pre nás cenné," povedal Baláž. Trenčania zavŕšili obrat v predĺžení, keď sa im vyplatil odvážny, no čoraz častejší ťah. Počas štvorminútovej presilovky počas vylúčenia domáceho kapitána Michala Chovana sa rozhodli stiahnuť brankára Connora LaCouveeho a o víťazný gól sa pokúsili v hre piatich proti trom. "Mali sme štvorminútovú presilovku a od jej začiatku sme uvažovali o stiahnutí brankára. Chvíľu sme počkali, potom sme k tomu siahli, takže napokon to bol perfektný ťah," tešilo Bartoviča.

Ako na hojdačke Trenčania zdolali Košice po ôsmich prehrách a v nahustenej spodnej časti tabuľky majú na 11. mieste iba dvojbodovú stratu na siedme Nové Zámky a štvorbodovú na štvrté Michalovce. Bartovič, ktorý vedie "vojakov" spoločne s Brankom Radivojevičom, verí, že úspešná "otočka" v Košiciach môže byť odrazový mostík k lepším výsledkom. "Pred prvou reprezentačnou prestávkou sme hrali výborný hokej, no nedávno sme mali dva nie príliš vydarené zápasy. Je to na hojdačke. Konečne sme však uzdravení, pretože sme mali naozaj veľa zranených. Nedávne zápasy odohrali veľmi dobre naši zahraniční hráči a verím, že aj ich to naštartuje do ďalšej časti sezóny," uviedol Bartovič.