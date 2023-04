Žilinčania si vybojovali siedme finále, v Humennom rozhodli v predĺžení

Ivan Boržík, asistent trénera HC 19 Humenné: "Začali sme dobre, veľká škoda, že sme neušli súperovi v prvej tretine na viac gólov. Na kolená nás zrážali oslabenia, stalo nás to veľa síl, ale zápas sme ubojovali až do predlženia. Škoda. Kto by vsadil na Humenné, že bude hrať so Žilinou sedem zápasov. Musíme byť na seba hrdí."

Jarrod Skalde, hlavný tréner Vlci Žilina: "Bol to tesný zápas od prvej tretiny. Humennému vyšla jedna šťastná akcia a bolo 1:0. Pripadalo mi to ako večnosť, kým sa nám podarilo vyrovnať. V útočnej tretine sme strávili viac času, ale podržal ich brankár, bol skvelý. Tak, ako v celej sérii, opäť sa zasa ukázala dôležitosť presiloviek a špeciálnych formácií. Som rád, že aj dnes nám to vyšlo. Tešíme sa z tohto víťazstva a som naozaj šťastný za chalanov. V siedmom zápase sa môže stať čokoľvek, no som rád, že ho odohráme doma."