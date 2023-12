Humenčania sú ako počasie. Takto sa od dna neodlepíme, lamentuje tréner

“Nebolo to o druhej tretine. Bolo to od prvej sekundy, čo sme nastúpili. Nehrali sme to, čo sme si povedali, neplnili sme plán, s ktorým sme šli do zápasu, na ľade sme si robili, čo sa nám zachcelo a chvíľkami to vyzeralo katastrofálne,” pokračoval český kouč.

“Som veľmi sklamaný, že nedokážeme zopakovať výkon. Ak sa to nenaučíme, nemáme šancu sa odpútať zo dna tabuľky. Je to o prístupe a vôli robiť to. Overili sme si, že keď to robíme, sme schopní poraziť kohokoľvek, ale zároveň, keď to nerobíme, sme schopní prehrať s kýmkoľvek.”

Rozdielová druhá tretina

V zápase proti Slovanu začalo Humenné ako rovnocenný tím. Slovanisti mali v úvode stretnutia presilovku ale na tej sa prejavila ich herná kríza.

Bratislavčania dokázali skórovať ako prví v 11. minúte. Po krásnej kombinácii Porier-Pecararo-Ranford sa presadil posledný menovaný.

Na jeho gól však spoluhráči nenadviazali. Ako druhé skórovalo Humenné. V čase 19:22 po skvelej práci Handlovského bekhendom vyrovnal Kuru.