Šokujúca desiatka má dohru. Hokejový Slovan zmenil kapitána

"Keď to malo byť to jediné, čo nám pomôže, tak to “céčko” budeme lepiť každý deň niekomu inému," uviedol ďalej Jendek.

Zdôraznil však, že hráči hrali tí istí ako v Michalovciach. Zmena kapitána sama osebe ešte nemala silu nič zmeniť, ak by neprišiel oduševnenejší výkon od mužstva.

“Bolo to veľké gesto od 'Preisa'. Je to skúsený hráč, ktorý chce pomôcť mužstvu," vyjadril sa po víťazstve v Humennom asistent trénera Rudolf Jendek.

“Teší to, ale to, kto mal písmenko, nebol najväčší problém v tíme. Bol som to dnes ja, podarilo sa nám vyhrať. Nie je čas na uspokojenie, je pred nami tvrdá práca," zhodnotil.

Poodhalil pozadie tohto kroku: “Bola to voľba Mira Preissingera. Bolo to odprezentované pred hráčmi. Asi sa všetci zhodli, že to takto má byť. Ale ako vravím, je jedno, kto má písmenko na drese.”

S koučom súhlasí v tom, že prvoradé bolo odhodlanie, s ktorým Slovan nastúpil na zápas po debakli v Michalovciach.

“Zmenil sa prístup hráčov. Dlhú dobu sa hľadá chémia, zostava sa mení pravidelne. Ale to je až druhá vec. Prvoradé je, s akým nasadením nastúpime,” dodal.