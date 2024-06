Tréner vyriekol silné slová a Edmonton valcoval. Vyhrá Florida alebo príde historický obrat?

Zabúdanie. Nie príliš ovplyvniteľná činnosť, ktorá sa raz hodí, no inokedy by bol človek radšej, ak by neexistovala.

Momentálne vo svete športu azda nenájdete dva tímy, ktoré by na zabúdanie hľadeli odlišnejšie. Pred piatym finálovým zápasom NHL je síce prognóza jasná v prospech Floridy, ale posledný zápas môže byť významným faktorom.

V noci na stredu zavíta Stanley Cup do floridskej Amerant Bank Areny. V prípade výhry Panthers totiž spoznáme meno šampióna.

Proti budú hokejisti Edmontonu Oilers. Prvý mečbal už odvrátili, zvládnu to znovu?