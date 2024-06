Dobrou zprávou pro Floridu je, že v nadcházejícím utkání nebudou chybět Matthew Tkachuk, Sam Bennett a Aaron Ekblad, kteří v pondělním tréninku nebyli na ledě. Zejména okolo Bennetta visely otazníky, jelikož v první třetině musel jít do kabiny kvůli bolestem kolene. Zápas sice nakonec dohrál, ale čekalo se, jak dopadnou následná vyšetření. „Všichni jsou v pohodě,“ uklidnil fanoušky Panthers trenér Paul Maurice, který si také může splnit v noci na středu svůj sen. Maurice už uvažoval o konci kariéry, ale vydržel a s Floridou postoupil dvakrát do finále Stanley Cupu. Loni to nevyšlo, letos už jsou jeho svěřenci skutečně kousíček od hokejového grálu.

Dobrou zprávou pro Floridu je, že v nadcházejícím utkání nebudou chybět Matthew Tkachuk, Sam Bennett a Aaron Ekblad, kteří v pondělním tréninku nebyli na ledě. Zejména okolo Bennetta visely otazníky, jelikož v první třetině musel jít do kabiny kvůli bolestem kolene. Zápas sice nakonec dohrál, ale čekalo se, jak dopadnou následná vyšetření. „Všichni jsou v pohodě,“ uklidnil fanoušky Panthers trenér Paul Maurice, který si také může splnit v noci na středu svůj sen. Maurice už uvažoval o konci kariéry, ale vydržel a s Floridou postoupil dvakrát do finále Stanley Cupu. Loni to nevyšlo, letos už jsou jeho svěřenci skutečně kousíček od hokejového grálu.