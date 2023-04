Senzácia dokonaná. Mešár zavesil v rozhodujúcom dueli, vyradil favorita na titul

KITCHENER. Takýto priebeh série by čakal málokto. Hráči aj fanúšikovia Kitcheneru Rangers zažívajú po sklamaní v základnej časti rozprávku. "Jazdci" postupujú do druhého kola play off OHL.

V prvom kole hrali ako posledný postupujúci s víťazom základnej časti Windsorom. Ten mal v mužstve aj hviezdy ako Shane Wright.

Ešte nikdy v histórii Ontario Hockey League sa nestalo, že ôsme nasadené mužstvo porazilo prvé 4:0 na zápasy. Kitchener je prvý v dejinách.