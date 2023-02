Chytil skóroval v piatom zápase za sebou, zapísal sa tak do histórie klubu

NEW YORK. Český hokejista Filip Chytil z New Yorku Rangers zaznamenal v nočnom zápase NHL proti Vancouveru (4:3) gól a presadil sa v piatom stretnutí za sebou. Zopakoval tak výkon zo sezóny 2018/2019, keď mu to podarilo od 12. do 21. novembra 2018.

Chytil zvýšil v 9. minúte na 2:0 po asistencii Kaapa Kakka. Pripísal si už 19. gól v sezóne.

"Kaapo odviedol skvelú prácu za bránkou, prihral mi, ja som naznačil strelu a potiahol si to do bekhendu. Potom som zakončil takmer do prázdnej bránky," povedal pre nhl.com.