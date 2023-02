Chuťovky z NHLky: Pastrňák pridal fotku s Ovečkinom. Potom ju z Instagramu zmazal

NEW YORK. Téma ruských hokejistov a NHL rozpolťuje tábor európskych fanúšikov. Mali by hrať? A mala by liga tak výrazne podporovať ich úspechy?

Hlavnou tvárou boja proti tejto podpore je Dominik Hašek. Legendárny český brankár od začiatku vojny vystupuje proti účasti Rusov na významných športových podujatiach a upozorňuje na to aj NHL.

Liga podľa neho podporuje vojnu už len tým, ako ľahostajne sa k nej stavia. Pravú tvár ukázala aj počas zápasu hviezd, ktorý sa odohral počas posledného víkendu.