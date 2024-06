Hokejová bitka Sever proti Juhu sa končila plačom víťazov aj porazených

McDavid možno necelú minútu po klaksóne prvý čaká na súperov v stredovom kruhu, aby im mohol potriasť rukou, športovo pogratulovať. Tak ako to býva zvykom po akejkoľvek sérii v play off. Nepristaví sa nikom, aby prehodil zopár slov. Chce odísť čím skôr.

Za kanadským veteránom vchádza do útrob štadióna aj McDavid. Nemá silu sa vrátiť späť a prevziať si Conn Smythe Trophy, cenu pre najlepšieho hráča play off. 21 rokov sa nestalo, aby hráč z porazeného tímu túto cenu získal.

Asistent kapitána Barkova a bývala jednotka draftu Aaron Ekblad plačú. Akoby neverili, že po 10 rokoch od draftu do tímu, ktorý bol dlhé roky skôr do počtu, sa mu podarí dostať úplne na vrchol.

O hráčoch povedal, že je to ich výhra, on ich len striedal a veľa do toho ani nechcel zasahovať. Celá Mauriceova odpoveď bola so slzami v očiach.

V nich sa zračilo ohromné psychické vypätie, vydýchnutie po výsledku a pokora pred tým, že o víťazstve rozhodol jeden gól. Už to zažil, vie dobre, že to pokojne mohlo byť celé naopak. Ale nebolo.

Dva sympatické tímy so skvelými hráčmi a trénermi ukázali športovému svetu to najkrajšie, čo hokej ponúka. Vyhrať však mohol len jeden. Edmontom aj s McDavidom minimálne rok si budú musieť počkať. Na hokejovom Evereste je tento rok Florida Panthers.