VIDEO: Hráči Edmontonu lámu rekordy. Opäť vyhrali a vynútili si šiesty zápas

NHL - finále play-off - 5. zápas

Góly: 27. M. Tkachuk (Rodrigues), 33. Rodrigues (Montour, Bennett), 45. Ekman-Larsson (M. Tkachuk) – 6. C. Brown, 22. Hyman (Bouchard, McDavid), 25. McDavid (Foegele, Bouchard), 32. Perry (McDavid, Bouchard), 60. McDavid

SUNRISE. Druhá šanca na Stanley Cup, z toho prvá pred domácimi fanúšikmi. Ani tú však Florida Panthers nevyužili.

Finále NHL je stále otvorené a boj o titul pokračuje aj po piatom stretnutí. Edmonton Oilers zvíťazili, odvrátili druhý mečbal Cats a výhrou 5:3 si zabezpečili návrat na domáci ľad.

A hlavnou hviezdou bol opäť Connor McDavid. Druhýkrát po sebe zaznamenal štyri body, tentoraz za dva góly a dve asistencie.

"Je to šialené jazda a sme radi, že potrvá ešte aspoň jeden deň. To je to, čo sme si tu zaslúžili - ďalší deň, ďalší boj. V Edmontone budeme pripravení," povedal kapitán.