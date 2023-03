Döme kričal a rozhadzoval rukami. Michalovce rozhodli tým, v čom sú najhorší

Je pravda, že pre nás domáce prostredie nie je veľkou výhodou, ale snáď sa nám to podarí zmeniť podobne ako tie presilovky," povedal útočník Michaloviec Peter Bjalončík.

Michalovce porazili Trenčín v úvodnom zápase kvalifikácie o postup do štvrťfinále play off 2:1, pričom oba góly strelili v presilových hrách.

Na striedačke pôsobil ako tiger v klietke, ktorý by najradšej skočil na ľad v plnej výstroji a sám strelil gól.

Aj Trenčania sa presadili v početnej výhode, no na gól Petra Obdržálka už nenadviazal žiaden z jeho spoluhráčov.

Dostali sme dva góly v oslabení a celkovo sme mali šesť vylúčených, čo je dosť. To sú presne tie veci, o ktorých sme si hovorili, že sa ich musíme vyvarovať. V prvom zápase nám to nevyšlo, vo štvrtok sa pokúsime odísť s víťazstvom," uviedol asistent trénera Dukly Trenčín Milan Bartovič.

"Nehrali sme s takým nasadením, aké si vyžaduje play off. Domáci nás príliš nepúšťali pred bránku, ale od našich útočníkov očakávam viac.

"Každý zápas play off je v určitom zmysle vybičovaný. Myslím si, že to bude aj o emóciách a kto ich dokáže zvládnuť ten postúpi," skonštatoval Bjalončík.

Na toho si dali Michalovčania zvlášť pozor. Nedostával sa do vyložených šancí a aj preto sa mu nepodarilo z troch striel skórovať.

"Je pravda, že som nedal v tejto sezóne málo gólov. Michalovčania si pozreli a naštudovali videá rovnako ako my. Ak si ma súperi viac všímajú otvorí sa priestor pre ostatných, takže má to aj svoje výhody, len to musíme využiť," povedal Petráš.

Druhý zápas série je na programe opäť v Michalovciach vo štvrtok od 17.30 h.