Kam pôjdu Slafkovský či Nemec? Pozrite sa, kto bude na drafte vyberať ako prvý

Druhú voľbu získali New Jersey Devils. Klub Tomáša Tatara je jediným, ktorý si vylepšil oproti predpokladom, vyskočil až o tri pozície.

NEW YORK. Na letnom drafte si ako prvý tím nového hráča zvolí Montreal Canadiens. Lotéria im zabezpečila prvé miesto, na ktoré mali najvyššie šance.

1. Montreal Canadiens 2. New Jersey Devils 3. Arizona Coyotes 4. Seattle Kraken 5. Philadelphia Flyers 6. Columbus Blue Jackets (voľba získaná od Chicago Blackhawks) 7. Ottawa Senators 8. Detroit Red Wings 9. Buffalo Sabres 10. Anaheim Ducks 11. San Jose Sharks 12. Columbus Blue Jackets 13. New York Islanders 14. Winnipeg Jets 15. Vancouver Canucks 16. Buffalo Sabres (voľba získaná od Vegas Golden Knights)

O ďalšom poradí výberov rozhodne umiestnenie zvyšných tímov v play off.

Samotný draft sa uskutoční v Montreale 7. a 8. júla. Okrem Slafkovského s Nemcom by mohol byť v prvom kole vybraný aj Filip Mešár. V ďalších kolách by svoje meno mohli počuť Adam Sýkora, Servác Petrovský a ďalší Slováci.

Najväčšie šance na prvé miesto na drafte 2022 mal Montreal Canadiens, ktorý skončil posledný v základnej časti. Prvú voľbu v drafte budú mať prvýkrát od roku 1980, keď draftovali Douga Wickenheisera.

So šancami pred lotériou nasledovala Arizona Coyotes a Seattle Kraken.

Žrebovali sa dve miesta. Každý tím si mohol pozíciu vylepšiť maximálne o desať priečok. Nakoniec si polepšil len jeden klub.

O tri pozície vystúpili New Jersey Devils. Počas posledných rokov im draftová lotéria priala a teraz z nej opäť vyťažili najviac.

V roku 2019 sa z tretieho miesta posunuli na prvé a vybrali si Jacka Hughesa. V roku 2017 sa na prvé miesto dostali až z piateho a získali ich kapitána Nica Hischiera. Z posunu ťažili aj v roku 2011. Namiesto ôsmej voľby mali štvrtú, získali Adama Larssona.

Do lotérie bolo zapojených 16 tímov, ktoré nepostúpili do play off.

Voľbu v prvej polovici prvého kola nebude mať Chicago, ktoré ju vymenilo do Columbusu a ani Vegas, ich voľbu posunuli Buffalu výmenou za Jacka Eichela.