V Kanade pobudol necelú sezónu, Jendek si opäť zahrá v extralige

"Dominik je mladý silový útočník. Kvalitné korčuľovanie ho predurčuje na dobré napádanie súperových obrancov a ku kvalitnej hre do tela. Je využiteľný v oslabeniach, ale aj ako center," uviedol športový manažér Michal Hudec.

Do tímu prišiel po necelej sezóne v juniorskom kanadskom klube Sudbury Wolves. "Barani" o tom informovali na svojej oficiálnej webstránke.

Predchádzajúcu sezónu odštartoval v "béčku" Slovana a následne prešiel práve do tímu účastníka Ontario Hockey League (OHL), v ktorého drese si pripísal 29 bodov (15+14) v 46 stretnutiach.

"Záujem zo strany Banskej Bystrice bol už počas môjho pôsobenia v Kanade. Riešiť sme to začali až po sezóne a dohodli sme sa hneď, ako to bolo možné," povedal mladý útočník, ktorý sa dvakrát predstavil aj na MS hráčov do 20 rokov.