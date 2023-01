VIDEO: Neuveriteľné gesto fair-play. Slovenský brankár ukázal charakter

„Urobil som to, čo som považoval za vhodné a nakoniec sa to možno aj vyplatilo,“ cituje iSport.cz Godlu, ktorý napokon počas zvyšku oslabenia neinkasoval.

„Možno som aj cítil nejakú malú sekeru, ale trochu som to prihral, tak som vylúčenie radšej odvolal,“ popisoval situáciu. „Puk som nevidel, pustil som hokejku a v tom rozhodca zdvihol ruku. Tak som mu povedal, že to nebolo až také vážne, že to nebola sekera. Aj keď, možno bola. Neviem. Musím sa na to ešte pozrieť.“

Slovákov čin ocenil aj tréner Litvínova Karel Mlejnek. „Jeho gesto? Otázka je, či chcel chytať päť na troch alebo štyria na troch. Ale to si robím srandu,“ hovoril po zápase.

„To sa naozaj za takého stavu a situácie nevidí často,“ pridal sa slovenský tréner Třinca Vladimír Országh. „Denisa poznám, je to charakterný človek.“