Cassidy priviedol nový tím k víťazstvu. Kopitar vyrovnal klubový rekord

Päťdesiatsedemročný kouč má za úlohu vrátiť ambiciózny tím do play off. "Rytieri" v minulej sezóne prvýkrát počas svojej krátkej existencie nepostúpili do vyraďovačky.

Cassidy viedol uplynulých šesť rokov Boston, vedenie Bruins ho odvolalo z funkcie v júni napriek tomu, že počas svojho pôsobenia zakaždým postúpil s tímom do play off. Golden Knights neváhali a angažovali ho iba osem dní po prepustení.

Priznal, že pred zápasom cítil menšiu nervozitu: "Nový tréner má vždy trochu starosti, lebo ešte nepozná svoj tím tak dobre. Bol to náš prvý ligový zápas, čo sa stane, ak sa veci nebudú dariť? Pre mňa je to vždy známka dobrého charakteru, keď mužstvo ukáže odolnosť. To je pre mňa veľké plus, bez ohľadu na výsledok stretnutia."

Ďalšou udalosťou úvodnej ligovej noci bol klubový zápis Anžeho Kopitara. Kapitán LA si pripísal proti Vegas asistenciu pri góle Adriana Kempeho na 2:2 a piatu sezónu za sebou tak dokázal bodovať v úvodnom zápase ročníka.

Vyrovnal tým klubový rekord Marcela Dionnea z ročníkov 1976/77-1980/81. Skúsený slovinský center odštartoval už svoju 17. sezónu v drese Kings.

