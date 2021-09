Ďatelinka útočí na métu najlepších, najproduktívnejších hráčov majú Košice

Absolútnym historickým rekordérom slovenskej najvyššej súťaže vo viacerých štatistikách je už niekoľko rokov Arne Kroták.

Popradský útočník odohral v extralige najvyšší počet zápasov (1259), nazbieral najviac bodov (1138), strelil najviac gólov (520) a dosiahol aj najviac asistencií (618).



Najskúsenejším hokejistom podľa počtu odohraných zápasov je banskobystrický obranca Ivan Ďatelinka. Už 38-ročný takmer dvojmetrový bek poľuje na 900. zápas v extralige, dosiaľ ich má na konte 864.

"Ak by sa mu to podarilo, stal by sa siedmym hokejistom histórie slovenskej extraligy s týmto počtom zápasov. Ďatelinka je zároveň aj historicky najproduktívnejší obranca spomedzi aktívnych na súčasných súpiskách. V ligovej histórii nazbieral zatiaľ 252 kanadských bodov za 96 gólov a 156 asistencií," doplnil web SZĽH.