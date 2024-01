VIDEO: Vrátili sa ako hviezdy. Dvorský aj Petrovský v Kanade ihneď bodovali

NEW YORK. Slovenskí mladí hokejisti sa po skončení MS do 20 rokov vracajú do svojich klubov. V Kanade patria ku kľúčovým postavám.

Dalibor Dvorský i Servác Petrovský to potvrdili v noci zo stredy na štvrtok. Adaptovať sa po pauze od klubových povinností im netrvalo dlho.

Prvý menovaný si pripísal asistenciu pri prehre Sudbury Wolves proti Mississauge Steelheads 1:2. Asistoval pri presilovkovom góle.

VIDEO: Asistencia Dalibora Dvorského na gól McCalluma