Corey Perry si vypočul dôležitý verdikt. Vráti sa ešte do NHL?

Zhruba šesť týždňov po týchto udalostiach sa stretol s hlavným komisionárom NHL Garym Bettmanom. Ten mu potvrdil, že sa môže vrátiť do NHL, ak si nájde záujemcu o jeho služby.

Kanadský veterán nikdy nedostal zákaz vrátiť sa, no insider Elliotte Friedman píše, že "by kluby naisto boli opatrné, ak by mu vedenie ligy vyslovene nedalo súhlas".

Tridsaťosemročný forvard odohral v prebiehajúcom ročníku 16 duelov so ziskom 9 (4+5) bodov. Chicago bolo jeho piatym pôsobiskom v bohatej kariére.

V tej odohral 1273 zápasov a zaznamenal 892 (421+471) bodov. Je víťazom Stanley Cupu a držiteľom prestížnych individuálnych ocenení - Hartovej trofeje (najužitočnejší hráč NHL) i Trofeje Mauricea Richarda (najlepší strelec NHL).