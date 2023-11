Corey Perry vydal oficiálne vyhlásenie. Píše o problémoch s alkoholom

"Rád by som sa úprimne ospravedlnil organizácii Chicago Blackhawks, jej vlastníkom, manažmentu, trénerom, zamestnancom a mojim spoluhráčom. Chcel by som sa ospravedlniť aj mojim fanúšikom a rodine. Som zo seba sklamaný, ako som sa k vám zachoval.

Ako následok mojich činov sa objavilo množstvo špekulácií a fám. Ťažko sa mi díva na to, ako to ovplyvnilo ostatných a chcem, aby sa vedelo, že to v žiadnom prípade nesúviselo s mojimi spoluhráčmi a ich rodinami. Chcem sa v prvom rade ospravedlniť tým, ktorí boli mojím konaním priamo ovplyvnení a je mi ľúto, že to neprávom ovplyvnilo aj ďalších. Moje konanie bolo nesprávne a neadekvátne.

Začal som pracovať s odborníkmi na psychické zdravie a závislosti, aby som s nimi rozobral moje problémy s alkoholom a aby som podnikol kroky, ktoré zaručia, že sa nič podobné nezopakuje. Dúfam, že si dokážem získať späť dôveru a rešpekt ľudí, ktorí mi verili počas mojej kariéry."