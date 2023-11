Chuťovky z NHLky: Čo sa vlastne udialo v Chicagu Blackhawks?

NEW YORK. “Páni moji, on to naozaj urobil!”

Taká bola reakcia mnohých na aféru v Chicagu Blackhawks, keď klub rozviazal zmluvu s Coreym Perrym a následne vydal nekonkrétne vyhlásenie. Vraj spravil niečo, prečo ďalej nemôže obliekať dres klubu.

V predchádzajúcich dňoch sa na sociálnych sieťach rozšírila nevídaná fáma. Podľa tej mal Corey Perry sexuálny pomer s mamou jednotky draftu Connora Bedarda počas tripu, na ktorý boli pozvané matky hráčov.