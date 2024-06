Hviezdy Edmontonu sa konečne prebrali, McDavid prekonanie rekordu nerieši

Tri tímy v histórii NHL si vynútili šiesty zápas po tom, ako prehrávali vo finálovej sérii 0:3.

V roku 2012 to dokázali hokejisti New Jersey Devils (napokon prehrali s Los Angeles Kings v šiestich dueloch), v roku 1945 sa to podarilo Detroitu Red Wings (sériu prehrali s Torontom Maple Leafs v siedmich zápasoch) a v roku 1942 to dokázali hráči Toronta, ktorí napokon zdolali Red Wings 4:3 na zápasy a sú jediným tímom v histórii, ktorý vo finále otočil z 0:3.