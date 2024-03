Bedard zničil Anaheim piatimi bodmi. Dokázal, čo len štyria hráči pred ním

V decembri 1943 sa to ako prvému podarilo Jackovi Hamiltonovi pri výhre Toronta 11:4 nad New Yorkom Rangers. Až o 39 rokov neskôr sa k nemu pridal dnes už zosnulý Dale Hawerchuk z Winnipegu a ďalšími s týmto počinom sa stali v januári 2002 Iľja Kovaľčuk a v novembri 2011 Ryan Nugent-Hopkins.

Zostal pri zemi

Po úchvatnom výkone zostal, ako to uňho býva zvykom, skromný. Emócie neukáže takmer nikdy.

"Dnes bolo v našej hre veľa pozitív," začal najprv o tímovom výkone.

"Je to sranda. Nedávno som odohral osem zápasov bez gólu, no potom príde pár podarených výkonov a ľudia na to zabudnú. Užil som si to, ale treba sa už pozerať ďalej."