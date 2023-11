Chuťovky z NHLky: Halák odmietol Carolinu. Chceli ho poslať do AHL

Na skúške síce uspel, ale napriek tomu sa s vedením klubu nedohodol na podmienkach novej zmluvy. On chce byť v NHL. Manažment ho zas plánoval na istý čas poslať do farmárskej AHL, aby nabral zápasovú prax.

Dôvod, prečo nemôžu prísť hráči z Európy, je ten, že bude NHL pre tento turnaj na týždeň prerušená. Liga by musela uzavrieť dohodu s IIHF a ligami spadajúcimi pod ňu, aby uvoľnili hokejistov v prípade, že by sa chceli zúčastniť aj Švajčiari, Nemci či Slováci.

Ide o jediné krajiny, ktoré sú aktuálne schopné vyskladať celú zostavu výhradne z hráčov hrajúcich v NHL. Piate by bolo Rusko, ktorého účasť je pre aktuálnu politickú situáciu nereálna. Teoreticky by mohli ísť aj Česi, ak by zobrali hráčov hrajúcich v AHL so zmluvou v NHL. Problém by mali najmä v obrane.

6. Samotný nápad Svetového pohára ako turnaja najlepších proti najlepším je fajn. Avšak pri tomto formáte by na ňom nehrali David Pastrňák, Leon Draisaitl, Roman Josi a ďalší...

Zapáčila sa mi aj predstava, že sa bude pravidelne striedať s olympiádou, na ktorej by mohli hrávať hokejisti z NHL. Medzinárodný turnaj najlepších každé dva roky - to by bol scenár, aký sme ešte nezažili.

Avšak nič ma aktuálne nezbaví pocitu, že NHL vôbec nevie pracovať s medzinárodným hokejom. Takýto “svetový pohár”, na ktorom nebudú môcť hokejové krajiny odprezentovať samy seba, nikdy nebude mať popularitu ako olympijské hry. Ani medzi fanúšikmi, ani medzi hráčmi.

A obávam sa, že aj v roku 2025 to skončí fiaskom. Stačilo by sa pohrať so zlepencami - napríklad tímom Európy, tímom mladých do 23 rokov či tímom Česka a Slovenska – a hneď by si podľa môjho názoru cestu k tomuto turnaju našlo viac fanúšikov.

VIDEO: Tím Európy na Svetovom pohári 2016