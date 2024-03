Chuťovky z NHLky: Pospíšil je rekordér. Bude najtvrdším Slovákom v dejinách NHL?

NEW YORK. Martin Pospíšil je na ľade ako neriadená strela. Lieta, hľadá, koho by prišpendlil o mantinel, hrá na hrane. Mimo ľadu je to však slušný, pokorný, pracovitý človek. Pôsobí dojmom, že by neublížil ani muche. V istých veciach je priskoro, aby sme hľadali paralelu so Stanom Mikitom. Ale v tomto veľmi nie. Najproduktívnejší Slovák v dejinách NHL hral v začiatkoch podobne, možno ešte ostrejšie. Áno, NHL bola iná, ale veľa vylučovanejších hráčov ako Mikita by ste nenašli.

Ktovie, možno sa aj z Martina, podobne ako zo Stana, jedného dňa stane jeden z najväčších gentlemanov v NHL.

Viem, viem. Príbeh Stana Mikitu je výnimočný. Podobný prerod sa neudial snáď nikdy pred ním a zatiaľ ani po ňom. Koniec koncov, on svojmu Chicagu aj rodine skôr škodil. Prichádzal o peniaze, dával zlý príklad dcére, jeho rola mohla pokojne stáť výhradne na strieľaní gólov a ich pripravovaní. Martin však Calgary pomáha, čo je vyjadrené pochvalami, nedávno podpísanou zmluvou a v podstate i nenávisťou od súperov. Len – ako aj sám priznal - musí sa naučiť lepšie rozlišovať, čo ešte môže a čo už nie.

Pozn. Podcast bol nahrávaný v stredu. 1. Slovensko zrejme nikdy nemalo tak fyzicky hrajúceho útočníka ako je Martin Pospíšil - minimálne, ak nerátame už spomenutého Stana Mikitu v prvých rokoch v NHL, keď neraz na trestnej lavici presedel aj cez 140 trestných minút v sezóne. Tu sa však zameriavame na bodyčeky. Je pravda, že v dobách, keď po ľadoch NHL lietal Mikita, sa ešte nezapisovali. Ich štatistika sa vedie iba od sezóny 2005/06. A teraz k veci – Martin Pospíšil je už po 49 zápasoch rekordérom medzi slovenskými útočníkmi v počte “hitov” v jednej sezóne. Rozdal ich už 181.

2. Dvadsaťštyriročný nováčik pokoril rekord už na začiatku marca v 44. zápase. Dovtedy bol slovenským rekordérom v tejto štatistike Richard Pánik so 147 bodyčekmi zo sezóny 2016/17, keď hral za Chicago. Pánik drží aj pozíciu číslo 3 a 4. Piaty je Juraj Slafkovský, ktorý by sa už v tejto sezóne mohol zaradiť na druhé miesto za Pospíšila a do prvej desiatky sa zmestili ešte Tomáš Kopecký, Ronald Petrovický a Branko Radivojevič. Tabuľka: Počet bodyčekov v jednej sezóne NHL - slovenskí útočníci

Poradie Hráč Sezóna Klub Počet zápasov Počet bodyčekov 1. Martin Pospíšil 2023/24 Calgary 49* 181* 2. Richard Pánik 2016/17 Chicago 82 147 3. Richard Pánik 2017/18 Chicago, Arizona 72 137 4. Richard Pánik 2018/19 Arizona 75 137 5. Juraj Slafkovský 2023/24 Montreal 68* 122* 6. Tomáš Kopecký 2007/08 Detroit 77 111 7. Ronald Petrovický 2005/06 Atlanta 60 109 8. Tomáš Kopecký 2008/09 Detroit 79 109 9. Richard Pánik 2014/15 Toronto 76 101 10. Branko Radivojevič 2007/08 Minnesota 73 98

*prebiehajúca sezóna, počet sa môže navýšiť 3. Do konca základnej časti zostáva ešte 14 zápasov. Ak by Pospíšil rozdával v údery doterajšom tempe, dostal by sa do konca sezóny na druhé miesto aj v tabuľke všetkých Slovákov, hoci by odohral iba 63 duelov. Nie je však vylúčené, že zlomí aj celkový rekord. Ten drží Martin Fehérváry, ktorý v sezóne 2021/22 zaznamenal 251 bodyčekov. Pospíšilov tohtoročný zápis je zatiaľ deviaty, pred ním sú Zdeno Chára, Erik Černák i Andrej Meszároš. VIDEO: Slafkovský a Pospíšil v potýčke

4. Pospíšil nedávno poskytol zaujímavý rozhovor pre Denník N, v ktorom sa vyjadril k viacerým zaujímavým, hoci náročným témam. O bývalom spoluhráčovi Adamovi Ružičkovi, ktorého prepustili z NHL po škandále s videom s drogami, povedal: “Je to veľká škoda, čo sa udialo. Veď s Adamom som bol odvtedy, ako ma draftovali, bývali sme spolu, nemal som s ním žiadny problém. Dúfam, že sa dá dokopy. Kedykoľvek ma bude potrebovať, pozná moje číslo.”

Ohľadom Kontinentálnej hokejovej ligy sa jasne vyjadril, že by tam v aktuálnej situácii hrať nešiel. Má jasno ohľadom toho, kto je agresor v rusko-ukrajinskej vojne. “Pre Ukrajincov je to strašná tragédia a jednoznačne odsudzujem takéto správanie Ruska proti suverénnemu štátu. Je to nehoráznosť a dúfam, že čo najskôr sa to celé skončí,” vyhlásil. “Keď vidím a počúvam vyjadrenia niektorých politikov, zastavuje sa mi rozum. Ak toto nejaký človek podporuje, morálne musí byť úplne mimo. Mám veľa priateľov Ukrajincov a viem, ako zle to tam niektoré rodiny – a najmä deti – prežívajú.” Dodal, že si zahral s viacerými Rusmi a mnohí z nich sa obávajú vyjadriť svoj nesúhlas s vojnou. Prvý, kto tak urobil, bol Nikita Zadorov, jeho bývalý spoluhráč z Calgary.

5. Keď sme spomínali Stana Mikitu - počuli ste už príbeh o tom, ako ho dcéra motivovala k tomu, aby sa z jedného z najtrestanejších hokejistov stal víťaz Lady Byng Trophy pre najslušnejšieho hráča NHL?