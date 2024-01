Chuťovky z NHLky: Ako Taylor Swift (ne)fandí Jurajovi Slafkovskému

Kým na tomto sa môžeme zasmiať, je pravda, že sociálne siete môžu spôsobiť aj množstvo problémov. Pociťujú ich najmä mladí hráči. Aj o vlne urážok, ktoré pocítili Oliver Bonk, Kasper Halttunen či Maxim Štrbák na MS do 20 rokov, je dvanásty podcast Chuťovky z NHLky.

Tento fenomén, pochopiteľne, neminul ani hokej. Zrejme sa aj vám zobrazila správa o tom, ako speváčka Taylor Swift obdivne hovorí o Jurajovi Slafkovskom a dodáva, že zaňho bude hlasovať, aby sa dostal do zápasu hviezd.

NEW YORK. Doba internetu je veľmi špecifická. Niekto vytvorí nevinný žartík a nakoniec je z toho titulná správa mnohých médií.

Prispeli k tomu aj okolnosti. Najmä skutočnosť, že Cutter Gauthier, najlepší útočník MS do 20 rokov, odmietol podpísať zmluvu s Philadelphiou a vydupal si prestup.

2. Príspevok bol skvelou reklamou na stále aktuálnu možnosť zvoliť si účastníkov All-Star Game. Víkend hviezd zažije 12 hokejistov, ktorých doň pošlú fanúšikovia prostredníctvom hlasovania na oficiálnom ligovom webe. Títo dvanásti doplnia 32 účastníkov vybraných z každej organizácie vedením NHL.

Podľa prvých výsledkov nie je Slafkovský medzi 15 vyvolenými korčuliarmi. Ak by sa však slovenskí fanúšikovia zmobilizovali, verím, že by ho tam mohli dostať podobne, ako sa to kedysi podarilo Lotyšom v prípade Zemgusa Girgensonsa.