Christián Jaroš a Petr Mrázek sú na waiver listine. Môžu odísť zadarmo

Rodák z Košíc, ak napriek tomu zostane v New Jersey Devils, bude môcť byť presunutý na farmu do AHL, kde v tejto sezóne ešte nehral.

NEW JERSEY, TORONTO. Slovenský obranca Christián Jaroš sa ocitol na waiver listine nechránených hráčov. Počas nasledujúcich 24 hodín bude zadarmo k dispozícii klubom, ktoré by oňho mali záujem.

Rovnaký osud postihol aj Petra Mrázka. Jeho pobyt na listine je sčasti finančne motivovaným ťahom, keďže si "javorové listy" potrebujú uvoľniť miesto pod stropom. Riskujú, že oňho prídu.

S jeho výkonmi nevládne spokojnosť a k tomu je aj drahý - poberá 3,8 mil. dolárov ročne do konca sezóny 2023/24. Povráva sa, že by Toronto prijalo na play off brankára namiesto neho do dvojice k Jackovi Campbellovi.

Na listinách ostatných klubov sa ocitli obranca Derrick Pouliot z Vegas a útočníci Kyle Turris z Edmontonu, Brad Richardson z Calgary a Riley Nash z Arizony.