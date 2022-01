Súboj o kráľa strelcov sa zamotáva. Kreider strelil hetrik a dotiahol sa na Ovečkina

NEW YORK. Dvadsaťdeväť gólov. Toľko má po sobotňajších dueloch na konte nielen Alexander Ovečkin, ale aj Chris Kreider.

Nehovorí sa o ňom veľa, no je jedným zo strojcov doterajšieho úspechu New Yorku Rangers v základnej časti. Potvrdil to hetrikom doma proti Arizone.

Dva razy sa trafil v druhej tretine a raz v tretej.